10月4日18時30分から放送される『オールスター感謝祭’25秋』（TBS系）に、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真が出演することが決定した。【写真】日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら豪華キャスト勢ぞろいのポスター解禁初回は10.12今田耕司と島崎和歌