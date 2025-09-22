元日向坂４６の佐々木久美がディズニーシーでのびしょ濡れショットを公開した。８月にロングヘアをばっさり切ってボブヘアにイメージチェンジしたことが話題の佐々木は、２２日までに自身のインスタグラムを更新。「涼しい日々ですね、夏も終わりなのかな気づいたら２０代最後の夏だったよ〜思いっきり楽しみました」と記し、ミッキーマウス型のハットを被り、キャミソールとパンツスタイルのオールホワイトコーデを披露した