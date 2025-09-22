メ～テレ（名古屋テレビ） スマホは「1日2時間以内」を目安とする、愛知県豊明市の「スマホ条例案」が本会議で採決。その結果は。 すべての市民を対象に、生活で必要な時以外のスマホなどの使用を1日当たり2時間以内を目安とするなどの内容が盛り込まれた、いわゆる「スマホ条例案」。 罰則はありませんが、全国初の条例ということで、大きな注目を集めています。 しかし条例案が発表された後、市には多くの批判を