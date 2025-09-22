◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２２日・みずほＰａｙＰａｙ）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西野、３（二）太田、４（一）頓宮、５（遊）紅林、６（捕）森、７（右）杉本、８（三）宗、９（左）中川、▽（投）＝エスピノーザ【ソフトバンク】１（遊）野村、２（指）柳田、３（左）柳町、４（右）近藤、５（一）中村、６（三）栗原、７（中）牧原大、８（捕）海野、９（二）川瀬、▽（投）＝大津