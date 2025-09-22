メ～テレ（名古屋テレビ） 参院選の「1票の格差」を巡る裁判で、東海3県の選挙管理委員会は「格差は拡大傾向にない」と主張しました。 この裁判は、7月の参院選で最大3.13倍のいわゆる「1票の格差」があり違憲だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めているものです。 名古屋高裁で行われた第1回口頭弁論で、原告側は「前回の参院選の1票の格差は3.03倍だったが、今回は3.13倍と差が広がり違憲だ」などと