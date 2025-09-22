メ～テレ（名古屋テレビ） キリンビール名古屋工場で、新しいノンアルコールビールのお披露目会が行われました。 新製品の「キリン本各醸造ノンアルコールラガーゼロ」は、全国で唯一名古屋工場で製造されます。 22日は発売を記念して清須市の名古屋工場でお披露目会が行われました。 清須市の永田市長らがテープカットをして新製品の発売を祝ったあと、「ラガーゼロ」