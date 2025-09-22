香川県小豆島町のオリーブビーチで開かれた観察会 香川県の小豆島で幻想的な光を放つウミホタルの観察会が開かれました。 観察会は9月19日と20日、香川県小豆島町のオリーブビーチで開かれ、近くの住民や観光客らが参加しました。 魚の切り身など餌を入れた容器を波打ち際から海に投げ入れて約10分。 たくさんのウミホタルが入った容器を引き揚げました。 ウミホタルはカニや