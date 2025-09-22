李在明（イ・ジェミョン）大統領が米ニューヨークで開かれる国連総会に参加するため22日に出国した。金恵景（キム・ヘギョン）夫人も同行した。李大統領譜代はこの日午前、ソウル空港から5日間の日程で訪米の途についた。この日空港では金敏在（キム・ミンジェ）行政安全部次官、朴潤柱（パク・ユンジュ）外交部第1次官、「共に民主党」鄭清来（チョン・チョンレ）代表、金炳基（キム・ビョンギ）院内代表、趙承来（チョ・スンレ）