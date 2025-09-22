劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマとして話題を呼んでいた、米津玄師と宇多田ヒカルのコラボレーション楽曲「JANE DOE」がデジタルリリースされた。あわせて2人の新アーティスト写真が公開された。【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」 『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV同曲は米津が作詞作曲を手がけ、宇多田を歌唱に迎えたデュエットソング。8月に発表されたティザー映像でイントロが初公開さ