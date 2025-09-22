週明け２２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比８．４９ポイント（０．２２％）高の３８２８．５８ポイントと３日ぶりに反発した。投資家心理がやや上向く流れ。米中関係の改善期待が強まっている。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席が１９日に行った電話会談では、中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業を巡る問題で最終合意に至らなかったものの、米当局者は