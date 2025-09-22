おかやまフォレストパークドイツの森で小学生が飼育員の仕事を体験 多くの動物を飼育している岡山県赤磐市のテーマパークで小学生が飼育員の仕事を体験しました。 「おかやまフォレストパークドイツの森」では、13種類約100頭の動物を飼育しています。飼育員の体験は毎年夏に行っていましたが、好評だったため、初めて秋にも開催しました。 今回は小学生5人が参加し、リクガメの成長を確