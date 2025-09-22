御影の栗マロンかぼちゃ専門店が焼菓子のお店としてリニューアルまるで一軒家のような落ち着いた佇まい店のところどころで見られる「Zucca」の名残電車だと阪急神戸本線の神戸三宮駅から約10分、大阪梅田駅から約35分で辿り着く御影駅。観光エリアというよりかは閑静な住宅街なので、旅行中に向かう人はおそらく少ないかもしれないけど、知る人ぞ知る名店が多く、食通に愛される街でもあるのです。ちなみに軽くシティガイドをする