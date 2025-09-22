世界平和統一家庭連合いわゆる“統一教会”の韓鶴子総裁は22日、自身に対して請求された逮捕状をめぐり、発付を認めるかどうかの裁判所の審査に出席しました。今後の見通しについて、韓国・ソウルから伝えてもらいます。22日午後1時半から始まった審査は3時間半以上たった現在も続いています。韓総裁は裁判所の尋問を終えた後は一度ソウル拘置所へと移動して審査の結果を待つことになります。裁判所の判断は遅くても23日未明までに