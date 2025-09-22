歌手の氷川きよし（48）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。尊敬する先輩演歌歌手の素顔を明かした。この日のゲストは演歌歌手の天童よしみと女優で声優の戸田恵子。番組では天童をよく知る人物として、天童がデビュー当時から可愛がっているという後輩・氷川に事前取材を行った。氷川は歌手になる前から天童の歌を聴いていたと言い「歌がもう半端ないじゃないですか」と絶賛。「声量と音のボ