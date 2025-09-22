10月3日にグランドオープンする須坂市の大型商業施設で22日、防災訓練が行われ、 従業員たちが避難誘導などを確認しました。須坂市の「イオンモール須坂」で行われた総合防災訓練。長野県北部を震源とする「震度6強」の地震が発生し、1階部分から火が出たという想定で行われました。イオンモール須坂では従業員などで「自衛消防組織」を構成しています。22日は消防関係者45人と従業員およそ400人が訓練に参加し