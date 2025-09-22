21Æü¡¢ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»ÔÆâ¤Î¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£¡Ê²ñµÄ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤«¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Û¤·¤¤¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¼¡¡¹¤È¡¢´ù¤Ë°Õ¸«¤ò½ñ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñµÄ¤Ç¤¹¡£¡Ê¹â¹»2Ç¯À¸µÜÆâ Í§Úö¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼«Í³¤Ë¡¢Í½»»¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°ËÅì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àµÜÆâÍ§Úö¤µ¤ó¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¿ô¿Í¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹