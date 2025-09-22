2回、適時打で追加点を許した日本ハム・伊藤＝エスコンフィールド日本ハムは中4日で7回2失点と力投した伊藤を援護できず、零敗を喫した。散発3安打で三塁を踏めなかった。ロッテの河村は二回にソトの本塁打などで挙げた2点のリードを守り、7回2安打無失点で2勝目を挙げた。