フリーアナウンサーの滝川クリステルが２２日、大阪・関西万博会場内で行われる「経済産業省サーキュラーエコノミー研究所」（２３〜２９日まで）のオープニングセレモニーに出席した。イベントは経済産業省が取り組む「サーキュラーエコノミー」（循環経済）普及の一環として開催。滝川はマシンガンズ・滝沢秀一とともに、リサイクルなどの「３Ｒ」よりも進んだ資源の活用を目指す取り組みについてトークを繰り広げた。自