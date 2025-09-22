ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が22日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。ポストシーズンにおける、投手・大谷翔平の起用法について語った。デーブ・ロバーツ監督(C)AbemaTV,Inc.○「プレーオフでは先発を託したい」ポストシーズンにおける大谷のクローザー起用の可能性や、本人との相談について問われると、ロバーツ監督は「話していません」と回答。「確かに翔平はクローザーをやってもいいと言うと