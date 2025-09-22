パナソニック ホールディングスは9月22日、パナソニックグループのパナソニック インフォメーションシステムズ株式会社／パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社／パナソニック ネットソリューションズ株式会社の3社を2026年4月1日付で統合し、「パナソニック デジタル株式会社」を設立することを発表した。2026年4月1日付で設立される「パナソニック デジタル株式会社」○ITソリューション領域の事業強化を図る今回統合