ついに開幕したAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）。Jリーグからはヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、町田ゼルビアが出場しており、日本勢は初戦を2勝1分の好成績でスタートを切った。そうした中、韓国の蔚山文殊サッカー競技場で行われた同国1部の蔚山HDと中国1部の成都蓉城の試合では、一触即発のトラブルが発生した。1-1で迎えた後半アディショナルタイムに、蔚山FWホ・ユルが劇的逆転弾を挙げると、成都サポーター