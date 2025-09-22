広島市の広島高速2号線でライトバンとトラックが衝突し、ライトバンを運転していた70代の男性が死亡しました。事故があったのは、広島市南区の広島高速2号線の東雲インターチェンジ付近です。警察などによると、22日午後3時過ぎ、上り線を走っていたライトバンと下り線を走っていたトラックが衝突しました。この事故で、ライトバンを運転していた70代の男性が死亡。トラックを運転していた60代の男性はケガをして病院に搬送