沖縄県の米軍キャンプ・ハンセンで報道陣に公開された機関銃の実弾射撃訓練＝22日午後米海兵隊は22日、沖縄県のキャンプ・ハンセン（金武町など）で、機関銃の実弾射撃訓練を報道陣に公開した。訓練により山火事が発生したり、基地に隣接する民家で機関銃の銃弾が見つかったりし、住民から不安の声が上がっており、安全性をアピールした。訓練では、山側に車両を模した標的を設置。第5砲兵調整部隊の隊員20人以上が、交代で機