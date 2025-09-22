◇セ・リーグヤクルト―阪神（2025年9月22日神宮）ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が2試合連続で先発メンバーから外れた。「4番・三塁」には前日21日に続き北村恵吾内野手（24）が入った。村上は上半身のコンディション不良から7月29日に復帰後47試合連続でスタメン出場を続けていたが、前日21日に約2カ月ぶりのスタメン外。ベンチ入りはしたものの、出番はなかった。20日の中日戦（バンテリンD）ではプロ入り初の1番