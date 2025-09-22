英国館を訪れたエドワード王子（中央）と妻ソフィ妃（右）＝22日午後、大阪市此花区の夢洲チャールズ英国王の弟エドワード王子と妻ソフィ妃は22日、大阪・関西万博の会場を初めて訪問した。英国館などを視察し、パビリオン前で来場者と話したり、手を振ったりして交流した。エドワード王子夫妻は英国館で、産業革命などの歴史や最先端の技術などを紹介するプロジェクションマッピングを鑑賞後、同国のエネルギーに関するパネル