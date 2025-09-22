9月12日の記録的な大雨で水没した三重・四日市市の地下駐車場では、22日から車の所有者による確認作業が始まりました。四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」は、9月12日の記録的な大雨で車274台が水没し、現在も搬出のめどは立っていません。22日は午前10時から水没した車の所有者が次々に訪れ、愛車の状況を確認したり車内に残していた荷物を取り出すなどしていました。地下1階に止めていた男性：（車を）開けた瞬間からす