ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３６）が２２日、出場選手登録された。４月に自打球を受けて「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」の重傷を負い戦線離脱。この日、約５か月ぶりに一軍に合流した。オリックス戦（みずほペイペイ）前の練習に参加した柳田は通常メニューをこなし、打撃練習では初球からおなじみのフルスイングを披露した。練習後、報道陣に呼び止められた柳田は「（ファームとは違いドーム球場で）涼しいので、より打撃に