日本の相撲と韓国のシルムは、はたしてどちらが強いのか。【画像】嵐の大野智と共演したシルム選手出身の“韓流巨人”韓国のTV朝鮮は秋夕（チュソク）特集として、スポーツバラエティ『韓日スーパーマッチ シルムvs相撲』を放送する。同番組では、韓国の伝統格闘技であるシルムの強さを伝えるため、現役最高のシルム選手たちが集結する。これに対抗し、日本の伝統格闘技・相撲の代表選手たちが正面勝負に挑む。「プロ」シルムと「