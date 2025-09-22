プロボクシングの元世界2階級制覇王者・畑山隆則氏（50）が、2025年9月20日に公開されたユーチューブチャンネル「渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル」に出演し、26年5月に計画される井上尚弥対中谷潤人戦について、井上有利の見解を示した。井上、中谷が12月27日にサウジで「共演」 スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）は、14日に名古屋でWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリ