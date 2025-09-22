「今夜、何作ろう？」忙しい毎日の中で献立を考えるのは大変ですよね。今回は週1回のまとめ買いで平日の夜ご飯を作られている@copi__gohanさんの秋の献立に注目してご紹介します。食材を無駄なく使い切れるよう工夫しながら、できるだけ手間を省いておいしいご飯を作れるように考えられた秋の献立は必見です。週1まとめ買い夜ご飯 @copi__gohanさん出典：https://www.instagram.com「続けられる毎日のご飯作り」をモットーに、28歳