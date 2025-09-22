◆大相撲秋場所９日目（２２日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に戻ってきた東前頭１６枚目・友風（中村）が西１２枚目・御嶽海（出羽海）を押し出して６勝３敗とした。頭で当たる立ち合いから両腕ではさみつけながら一気に前に出た。「連敗（７日目と８日目）はしましたけど、悪くない相撲だった。何も変えることなく行こうと思いました。嫌な相手です。いつもなら組まれたくないから、引いたりして墓穴を掘っていた。きょうは