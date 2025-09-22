パートナーの裏切りには心が深く傷つくものですが、子どもがいる場合、「その後の生活」をどうするか短期間で腹をくくって次の行動を起こさないといけない場合もありますよね。この記事では、夫の浮気未遂を発見した妻が、離婚か再構築かを悩んでいる投稿を紹介します。投稿者の夫は「浮気未遂」ではありましたが、投稿者にとって許せない行動をしていたようで、投稿者の怒りは収まりません。 あり得ない！浮気未遂