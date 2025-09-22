俳優の森田剛がこのほど、東京・池袋の東京芸術劇場プレイハウスで主演舞台「ヴォイツェック」（２３〜２８日、１１月７〜１６日）の開幕前会見に伊原六花、伊勢佳世、浜田信也、冨家ノリマサ、栗原英雄と出席した。軍事占領下のドイツ・ベルリンを舞台に森田演じる英国兵士・ヴォイツェックが苦悩を抱えながら、自分を見つめ直す物語。約１か月間の稽古を振り返り「演出の小川絵梨子さんから、たくさんの言葉をいただきました