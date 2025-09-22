広島は２２日、秋山翔吾外野手、菊池涼介内野手、中崎翔太投手、野間峻祥外野手、坂倉将吾捕手、二俣翔一内野手の出場選手登録を抹消した。残り６試合は床田、ハーンを除く全員が２０代というメンバーで戦う。チームは２０日の巨人戦（東京Ｄ）に敗れ、ＣＳ進出の可能性が消滅した。試合後、新井監督は「今後ね、今まで以上に若い選手に、チャンスが来るんじゃないかと思います」と語っていた。２０日にはベテラン捕手・会沢も