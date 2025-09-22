◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が「２番・ＤＨ」で出場する。右すねのけがから約５か月ぶりに復帰し、即スタメン。腰の張りでＤＨでの出場が続いていた近藤健介外野手は「４番・右翼」で８月２９日以来、１８試合ぶりに守備に就く。