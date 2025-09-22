静岡･沼津市に住む60代の無職の女性が、警察官などをかたる男らからのうその電話をきっかけに、金計約1億800万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。詐欺被害に遭ったのは、沼津市に住む無職で60代の女性です。警察によりますと、7月下旬に、女性の自宅に医療局の職員や警察官などをかたる男らから、「あなた名義の保険証を利用して睡眠薬が購入されている」「覚えがなければ警察に被害届を出してほしい」「逮捕した犯人があな