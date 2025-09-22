今や全国で大人気の絵本シリーズ「パンどろぼう」。そのパンどろぼうの人形劇が高知で初めて上演されました。高知市在住の絵本作家･柴田ケイコさんが手掛ける人気絵本シリーズ「パンどろぼう」は、2025年4月に5周年を迎えました。パンどろぼうの人形劇は2024年、大阪を拠点に活動する人形劇団クラルテが関西圏でスタートさせ、2025年は全国各地をまわっています。9月21日に高知市の県民文化ホールで高知初