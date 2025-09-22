お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が22日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。大物俳優との漫才について語った。“最近の事件簿”についてトークを展開。第1位として「佐々木蔵之介さんと漫才をしました」と明かした。増田と佐々木はサラリーマン時代、広告代理店「大広」の元同期。増田は入社9カ月後に退社し芸人の道へ、佐々木は2年半後に退社し、俳優に専念した過去