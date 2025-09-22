ロッテ２―０日本ハム（パ・リーグ＝２２日）――ロッテのソトが１３号先制ソロを放った。二回の先頭で、３球目の速球を捉えて右中間スタンドへ運んだ。対戦した日本ハムの伊藤には今季の試合前時点で打率４割、２本塁打を放っており、相性の良さを発揮した。現在リーグ最多の勝ち星を挙げている右腕からの一発に、「いい投手なので積極的に打ちにいった」と振り返った。