帰国し、笑顔で取材に応じるペアの長岡柚奈（左）、森口澄士組＝22日、関西空港フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選でペアの出場枠を獲得した長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が22日、開催地の北京から関西空港に帰国し、森口は「大きな緊張から解放された。すごく気持ちのいい感情でいっぱい」と晴れやかな表情で喜びを語った。ショートプログラム（SP）4位からフリーで巻き返し、圏内の3位に滑り