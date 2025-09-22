「成田空港空と大地の歴史館」を視察する中野国交相＝22日午後、千葉県芝山町中野洋昌国土交通相は22日、滑走路の新増設工事が進められ「第2の開港」を目指す成田空港を視察した。1978年の開港を巡る建設反対闘争の歴史を展示する「成田空港空と大地の歴史館」（千葉県芝山町）を訪れたほか、空港内で問題となっている白タク行為やハイヤーによる悪質な客引きの実態調査の様子などを見て回った。国交省によると、現職の国