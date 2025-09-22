記者会見に参加したB1クラブの選手たち＝22日、東京都千代田区（（C）B.LEAGUE）10月3日に10季目が開幕するバスケットボールのBリーグは22日、東京都内で1部（B1）クラブの選手が参加して記者会見を開き、米プロNBA下部のGリーグから北海道に加入した日本代表シューターの富永は「決め続けることでチームに勢いを与えられる。頑張っていきたい」と抱負を語った。3点シュートは成功率50％を目標に掲げた。3日の開幕戦は、A東京