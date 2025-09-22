◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(22日、みずほPayPayドーム)同日デーゲームを戦った2位日本ハムがロッテに完封負け。ソフトバンクの優勝マジックも「6」となる中、この日のスタメンが発表されました。ソフトバンクは野手2選手を入れ替え。この日、右足の骨折から5か月ぶりの再昇格となった柳田悠岐選手を「2番・DH」でスタメン起用します。さらに前日9回の土壇場で代打起用されると、タイムリーにつながる2塁打を放