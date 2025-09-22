DREAMS COME TRUEが、2026年3月より全国ツアーを開催する。 （関連：矢沢永吉、椎名林檎、DREAMS COME TRUE……トップアーティストのドラマ主題歌が持つ力） 本ツアーは、現在制作中というアルバムを携えて、約9年ぶりに開催されるもの。3月21日の横浜アリーナ公演を皮切りにスタートし、9月27日に同会場にてファイナルを迎える。 また、本ツアーはベストヒットライブ『ドリカムワン