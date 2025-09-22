「秋の全国交通安全運動」に合わせて二輪車の事故の防止を目的に、香川県三木町の「オートバイ神社」で祈願祭が行われました。 【写真を見る】バイク好きのカフェオーナーが建てた「オートバイ神社」ライダーの安全を願い祈願祭【香川】 「讃岐輪楽オートバイ神社」はバイク好きのカフェのオーナーが敷地内に2017年に建てたもので、毎年ライダーの安全を願って祈願祭を行