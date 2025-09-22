申ジエ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「Great Happiness」（大いなる幸せ）と一言だけ記すと、大きな招き猫の前に立ち、右手を頭の横に上げて同じポーズをした写真を投稿した。【写真】巨大な招き猫の前で、同じポーズを見せる申ジエ【本人のInstagramより】この写真を撮影したのは「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が開催された新南愛知カントリークラブ 美浜コースからも遠くない常滑市のイオンモール。店内