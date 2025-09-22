今月1日、東京・世田谷区で交際相手を殺害したとして韓国籍の男が逮捕・起訴された事件で、警視庁はストーカー規制法違反などの疑いで男を再逮捕しました。この事件は今月1日、東京・世田谷区で、交際していたバン・ジウォンさん（40）の首を刃物で切りつけ殺害したとして、韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（30）が逮捕・起訴されたものです。警視庁は、注意を受けた後もバンさんの自宅付近に複数回押しかけたり、事件直前までメッ