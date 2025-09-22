長野・大桑村で22日午前、木の伐採作業をしていた68歳の男性がクマに襲われました。男性は太ももなどにけがをしていて、病院に搬送されました。消防によりますと、長野・大桑村野尻で午前11時前、68歳の男性から「クマに襲われた」などと通報がありました。男性は太ももなどにけがをしていて病院に搬送されましたが、意識はあるということです。現場は国道19号に近い山林で、村によりますと男性は伐採作業をしていたということです