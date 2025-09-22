元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの近藤サト（57）が22日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。66歳で亡くなった父、晃生さんの最期の言葉を明かした。MCの黒柳徹子（92）から「岐阜から上京、背中を押してくださったのはお父様」とふられた近藤アナは「そうなんです。父は非常に勉強に憧れていて。『お前はがんばれ』『岐阜もいいけれども、東京に行かないと立身出世はできないぞ』と