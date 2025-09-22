「入院中に一緒に頑張ったお友だちと、お菓子の家をつくって食べたい」。そんな5歳の女の子の夢が、15日、叶った。明石市内に住む大森結依ちゃん。小児がんと診断され、2023年3月から翌24年末まで、入院生活を送った。この日、入院生活を共に過ごした友だちと、お菓子の家づくりに挑戦。思い切りお菓子を口に運んだ。お菓子の家を完成させ笑顔の結依ちゃん「入院中は、薬や注射もですが、厳しい食事制限がある。生ものはダメ。乳製